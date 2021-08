Учёные назвали технологию блокчейн идеальной основой для создания искусственной жизни

Так, специалисты заявили, что блокчейн Ethereum вполне успешно проявляет свойства, также характерные и живым организмам. Он, например, растёт, поддерживает свою целостность, реагирует на окружающую среду, саморегулируется и копирует себя.

Процесс дублирования блокчейна можно сравнить по своей сути с дублированием ДНК в каждой клетке организма, говорится в Origins of Life and Evolution of Biospheres. При этом у разработанной человечеством технологии есть и плюсы.

Если на её основе создать полноценную искусственную жизнь, то она будет более быстрой, точной и защищённой от повреждений в сравнении с живых существ, существующих на данный момент. Также блокчейн-организмы избавятся от такой проблемы, как старение.