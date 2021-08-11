Учёные назвали технологию блокчейн идеальной основой для создания искусственной жизни

Наука и технологии
Сегодня в 18:31
Учёные назвали технологию блокчейн идеальной основой для создания искусственной жизниОсталось дождаться, когда это станет чем-то большим, чем рассуждения на тему
Группа учёных из США и Венгрии заявила, что любой живой организм можно описать как распределённую вычислительную систему на основе блокчейна. Именно это позволяет говорить о создании искусственной жизни на основе данной технологии.
Так, специалисты заявили, что блокчейн Ethereum вполне успешно проявляет свойства, также характерные и живым организмам. Он, например, растёт, поддерживает свою целостность, реагирует на окружающую среду, саморегулируется и копирует себя.
Процесс дублирования блокчейна можно сравнить по своей сути с дублированием ДНК в каждой клетке организма, говорится в Origins of Life and Evolution of Biospheres. При этом у разработанной человечеством технологии есть и плюсы.
Если на её основе создать полноценную искусственную жизнь, то она будет более быстрой, точной и защищённой от повреждений в сравнении с живых существ, существующих на данный момент. Также блокчейн-организмы избавятся от такой проблемы, как старение.