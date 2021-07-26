Учёные назвали возможный признак грядущего слабоумия

Общее число участников исследования — 80 тыс человек в возрасте от 60 лет, пишет Science Alert. По итогу оказалось, что те из них, кто имел проблемы со слухом в шумной обстановке, также были подвержены большему риску деменции в дальнейшем.

При этом специалисты отметили, что само по себе ухудшение слуха не является однозначным симптомом деменции. Оно лишь сигнализирует о том, что человек может столкнуться с данным недугом в дальнейшем.

По словам учёных, если защищать слух наушниками либо берушами, можно снизить риск возникновения деменции. Также в этом могут помочь слуховые аппараты в случае с некоторыми категориями пациентов.