Учёные назвали все ранние симптомы COVID-19

Сейчас же учёные из Университетского колледжа Лондона, совместно с Университетами Оксфорда и Ливерпуля, решили провести более качественный анализ. На его основе они составили расширенный список симптомов ранней стадии COVID-19.

The BMJ пишет, что с его помощью специалисты намерены увеличить количество выявляемых случаев примерно на треть. Это, в свою очередь, должно сильно помочь в более быстрой победе пандемии.

Оказалось, что самая «полезная» комбинация симптомов — усталость, потеря вкуса, запаха, кашель, диарея, головная боль и боль в горле. Она позволяет точно выявить около 96% случаев заражения коронавирусной инфекцией.