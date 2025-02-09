Учёные назвали вулкан на Курилах причиной глобального похолодания 1831 года

Как сообщает портал Science XXI, речь идёт о вулкане Заварицкого, расположенном в отдалённой части Тихого океана, на Курильских островах. Последняя активность вулкана наблюдалась в 1957 году, причём вулкан Заварицкого всё ещё недостаточно изучен.

Этот вулкан расположен на острове Симушир, который входит в Курильский архипелаг. Отличие вулкана Заварицкого — сложная структура с крутыми стенками и вложенными кальдерами, которые окружают центральное озеро.

По описаниям, в центре вулкана находится молодая кальдера, «частично окружённая красноватыми безжизненными склонами». С 1910 года в этой кальдере происходили небольшие извержения, в результате чего образовались шлаковые конусы, а также лавовые купола. Извержение 1957 года сформировало купол шириной 350 метров и высотой 40 метров, который частично заполнил озеро.

Согласно последним исследованиям, опубликованным на сайте NASA Earth Observatory, извержение вулкана Заварицкого в 1831 году «выбросило в стратосферу несколько метрических тонн серы, что привело к охлаждению Северного полушария на один градус Цельсия». Этого было достаточно, чтобы спровоцировать похолодание по всему миру.

«Исторические свидетельства того времени описывают необычные явления: солнце казалось зелёным, фиолетовым и синим из-за рассеивания солнечного света вулканическими частицами в атмосфере. Учёные подтвердили связь этих явлений с вулканом Заварицкого, сопоставив химический состав вулканического материала из ледяных кернов с материалом последнего крупного извержения», — сказано в материале.