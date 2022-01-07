Учёные назвали вымирающий вид деревьев в честь Леонардо Ди Каприо

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Учёные назвали вымирающий вид деревьев в честь Леонардо Ди КаприоАктёр тратит много сил и денег на сохранение природы
В сети появилась информация о свежем решении Лондонского Королевского ботанического сада. Специалисты объявили о том, что они назвали новый вид деревьев в честь актёра Леонардо Ди Каприо.
По словам ботаников, подобный выбор был сделан в связи с тем, что популярный актёр принимал активное участие в освещении проблемы вырубки лесов, находящихся под угрозой исчезновения. Они находились в том же заповеднике, что и обнаруженный единственный известный образец нового дерева.
Научное название свежей находки — Uvariopsis dicaprio. Этот вид стал первым, который получил официальное название в 2022 году от ботаников из известных садов лондонского района Кью.
Отмтеим, что Uvariopsis dicaprio моментально был занесён в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Источник: BBC