Учёные назвали вымирающий вид деревьев в честь Леонардо Ди Каприо

По словам ботаников, подобный выбор был сделан в связи с тем, что популярный актёр принимал активное участие в освещении проблемы вырубки лесов, находящихся под угрозой исчезновения. Они находились в том же заповеднике, что и обнаруженный единственный известный образец нового дерева.

Научное название свежей находки — Uvariopsis dicaprio. Этот вид стал первым, который получил официальное название в 2022 году от ботаников из известных садов лондонского района Кью.

Отмтеим, что Uvariopsis dicaprio моментально был занесён в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.