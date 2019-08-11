Учёные назвали вымирающих в городах животных

По всему миру в городах всё чаще фиксируют исчезновение тех или иных представителей фауны. Об этом сообщило в своём материале РИА Новости.

Так, в начале лета в Рязанской, Воронежской и Саратовской областях массово гибли пчелы. Американские и британские ученые сообщают о вымирании бабочек по всему миру. Из больших городов постепенно исчезают воробьи и другие мелкие птицы.

Резкое сокращение численности пчел отмечают практически во всех странах мира. По мнению ученых, одна из причин вымирания — глобальное потепление. Из-за повышения среднегодовых температур ульи перегреваются и пчёлы выходят из зимней спячки ослабленными. Ещё одна причина гибели — пестициды, использующиеся неподалёку от пасек.

По прогнозу британских учёных, из-за глобального потепления в 2050 году исчезнут шесть видов бабочек — глазки-бархатницы, краеглазки, толстоголовки, капустницы, репницы и брюквенницы. Еще через сто лет с лица Земли могут пропасть вообще все чешуекрылые. На популяцию также влияет применение пестицидов.

В Москве и Московской области, за последние шесть лет в столице резко сократилась популяция полевого и домового воробья. Аналогичное явление наблюдается и в мегаполисах за рубежом. Это тоже, скорее всего, результат климатических изменений —ж и засушливая погода сужает кормовую базу. Кроме того, не способствует сохранению популяции плохая экология, плотная застройка, обилие асфальта и искусственных газонов.

Учёные прогнозируют, что за 25 лет численность пернатых уменьшится почти на 70 процентов, чему поспособствует ослабленный иммунитет и паразит, вызывающего птичью малярию.