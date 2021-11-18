Учёные назвали животных, которые могут быть переносчиками ковида

Среди носителей были выделены те виды, с которыми регулярно контактирует человек. Ими оказались домашние кошки, норки, большинство приматов, некоторые непарнокопытные, ленивцы, муравьеды, панголины, пятнистый олень и азиатский буйвол. Всего методика исследования была опробована на 5 тысячах млекопитающих.

В рамках проводимых экспериментов были объединены экологические и биологические характеристики видов с данными трёхмерного моделирования белково-белковых взаимодействий вируса с ангиотензин-превращающим ферментом 2 (ACE2). Этот фермент очень хорошо сохраняется у позвоночных, он контролирует кровяное давление, через него вирус и проникает в организм.

По словам учёных, чтобы не заразиться от своего питомца, нужно оградить его от контактов с другими животными.