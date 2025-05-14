Учёные: нейросети ещё не умеют справляться даже с рутинной офисной работой

В среде «технологов» всерьёз обсуждается идея исключить человека из экономической цепочки, при этом ИИ будет выполнять интеллектуальную работу, а роботы — физическую, что в перспективе заменит всех работников по всему миру. Один из исследователей, преподаватель Стэнфорда Эд Ньютон-Рекс разделяет научный скептицизм, утверждая, что ИИ используется в Кремниевой долине для полной замены человеческого труда, а не просто для автоматизации, но пока замена человека ИИ скорее миф.

Хотя в качестве причин развития ИИ называются экономический рост и повышение уровня жизни, многие рассматривают его как стремление к финансовой выгоде. Ветеран венчурного капитала Марк Андриссен отмечает, что Кремниевая долина рассматривает нейросети как способ доминирования над средствами производства, поскольку «программное обеспечение захватывает мир».

Тем не менее, недавнее исследование британских учёных на основе эксперимента с использованием нейросетевых агентов в виртуальной симуляции IT-компании показало, что нейросети пока не могут полностью заменить офисный персонал. Исследование показало неутешительные для сторонников ИИ результаты: одна сеть справилась лишь с 24% задач при значительных затратах на каждую из них, а другая выполнила только 1,7% задач.

Основными причинами неудач стали неспособность сетей понять контекст, неэффективное командное взаимодействие и отсутствие распознавания ошибок. Нейросети совершали такие базовые ошибки, как искажение имён коллег, пометка незавершённых задач как выполненных и требование вмешательства для закрытия окон. В итоге исследование показало ограниченность возможностей существующих нейроетей в офисных условиях.