Учёные НИТУ МИСИС нашли нестыковки в популярной теории магнетизма сплавов

Российские физики выяснили, что сплавы галлия и железа, способные менять форму при намагничивании, содержат значительно меньше наноразмерных кристаллов, чем ожидалось. Это ставит под сомнение многие теории, объясняющие подобные свойства этих сплавов, сообщили в пресс-службе НИТУ МИСИС.

Профессор Игорь Головин отметил, что их исследования опровергают гипотезу о том, что гигантская магнитострикция в железо-галлиевых сплавах возникает из-за особой фазы, которая формируется при определенных температурах. Российские ученые показали, что объем этой фазы в массивных образцах значительно меньше, чем считалось на основе исследований тонких пленок, и поэтому она не может определять макросвойства материала.

Ученые исследовали галфенолы — сплавы галлия и железа, меняющие форму при намагничивании и размагничивании, которые используются в различных механических приборах. Ранее считалось, что необычные свойства галфенолов объясняются наноразмерными включениями с особой структурой. Однако, замеры российских физиков показали, что доля этих включений составляет всего 0,1-0,2%, а не 3-5%, как считали раньше. Это исключает возможность, что такие включения могут объяснять уникальные магнитные свойства этих материалов. Теперь ученые надеются разработать новые теории, которые помогут создать новые сплавы с такими свойствами.