Учёные Нижнего Новгорода придумали, как ускорить мозг

Учёные из Нижегородского государственного университета работают в сотрудничестве с коллегами из Балтийского федерального университета над разработкой нейроинтерфейса, который способен ускорить реакции у пожилых людей. Этот интерфейс использует транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) для стимулирования определённых участков мозга.

ТМС, обычно применяемая для лечения различных нарушений, будет использоваться для улучшения скорости реакции человека. Эта технология также может иметь применение в реабилитации после травм и усовершенствовании спортивных тренировок.

Учёные уже продемонстрировали, что ТМС может ускорить работу частей мозга, ответственных за зрительное восприятие и координацию движений. Этот результат был достигнут в экспериментах, использующих оптические иллюзии, и показал увеличение скорости выполнения задач на 20%. Учёные планируют дальнейшие исследования для накопления эффекта ускорения реакций через повторные сеансы стимуляции.

Помимо этого, исследователи разрабатывают методы машинного обучения, которые могут предсказывать ошибки мозга в реакциях на зрительные стимулы или задания на координацию движений. В ближайшем будущем, они планируют создать нейроинтерфейс, который будет корректировать ошибки в реальном времени. Эти исследования проводятся в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».