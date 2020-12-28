Учёные «обманули» мозг самцов мышей, вызвав у них сексуальное влечение к другим самцам

В рамках анализа поведения грызунов, группа учёных решила проверить, правда ли, что наскакивание на самку и наскакивание на самца контролируется разными нервными центрами, сообщает научное издание Nature. Для этого к самцу подсаживали самку, после чего он начинал «петь» ей вполне стандартную ультразвуковую песню и пытаться спариваться. Но как только специалисты активировали зону агрессии VMHvl, песня прекращалась, а самец вёл себя с самкой так же агрессивно, как вёл бы себя с самцом. Но при этом работало это и в обратную сторону: если к самцу подсаживали самца и активировали у первого «любовные» нейроны в зоне MPOA, то он начинал петь ей дифирамбы и пытаться спариться.

Сами эксперты, проводившие исследование, говорят, что полученные ими результаты могут быть применены в дальнейшем изучении как строения мозга животных, так и их поведения. Причём результаты эксперимента могут быть полезны не только в случае с мышами, но и намного более высокоразвитыми зверями.