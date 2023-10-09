Учёные обнаружили белок, который мешает омолаживать клетки

Молекулярные биологи из России и других стран провели исследование, которое выявило, что накопление старых клеток, вырабатывающих белок p16, может снижать успешность процесса омоложения клеток через активацию генов, ответственных за работу стволовых клеток. Эта информация может помочь улучшить процедуры получения стволовых клеток для лечения и омоложения тканей и органов.

Учёные обнаружили, что различия в эффективности омолаживающей терапии в разных тканях и клетках связаны с количеством белка p16. Этот белок является тормозом для деления клеток и активируется по мере старения, уменьшая риск их превращения в опухолевые.

Дополнительные исследования на мышах показали, что уничтожение старых клеток с высоким уровнем белка p16 значительно повышает эффективность перепрограммирования стволовых клеток и улучшает функционирование органов, таких как печень. Эти результаты открывают путь к дальнейшему изучению влияния старения клеток на развитие возрастных болезней и чувствительность раковых клеток к лечению.

Это исследование поднимает важные вопросы о возможности улучшения процедур омоложения организма и более глубоком понимании влияния старения клеток на заболевания и терапию.