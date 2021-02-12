Учёные обнаружили целое скопление мелких чёрных дыр в космосе

Для изучения скопления специалисты использовали космические телескопы Hubble и Gaia, пишет Astronomy & Astrophysics. По итогу анализа собранных данных учёные пришли к выводу, что ими было найдено множество останков старых светил, в том числе белых карликов, нейтронных звезд и чёрных дыр звёздной массы.

Эксперты уже заявили, что общая масса обнаруженного ими скопления оценивается в 1000-2000 солнечных масс. При этом большая её часть приходится именно на чёрные дыры, сформировавшиеся в результате смерти массивных звезд.

Учёные также отмечают, что столь близкое нахождение чёрных дыр друг к другу может привести к их частому слиянию. Возможно, часть из этих процессов им удастся пронаблюдать благодаря гравитационно-волновым телескопам.