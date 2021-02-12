Наука и технологии
Сегодня в 18:08
Учёные обнаружили целое скопление мелких чёрных дыр в космосе
И даже сумели объяснить, как именно они образовались
В сети появились результаты исследования одного из самых близких к нам шаровых скоплений — NGC 6397. Оказалось, что в нём находится не только около 400 тыс звёзд, но и множество мелких чёрных дыр.
Для изучения скопления специалисты использовали космические телескопы Hubble и Gaia, пишет Astronomy & Astrophysics. По итогу анализа собранных данных учёные пришли к выводу, что ими было найдено множество останков старых светил, в том числе белых карликов, нейтронных звезд и чёрных дыр звёздной массы.
Эксперты уже заявили, что общая масса обнаруженного ими скопления оценивается в 1000-2000 солнечных масс. При этом большая её часть приходится именно на чёрные дыры, сформировавшиеся в результате смерти массивных звезд.
Учёные также отмечают, что столь близкое нахождение чёрных дыр друг к другу может привести к их частому слиянию. Возможно, часть из этих процессов им удастся пронаблюдать благодаря гравитационно-волновым телескопам.