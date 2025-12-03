Учёные обнаружили, что кошки больше мяукают при приветствии хозяев-мужчин

Было обнаружено, что кошки чаще издавали звуки (мяуканье, мурлыканье, "щебетание"), когда встречали после возвращения домой мужчин, а не женщин. Эта частота была одинаковой вне зависимости от возраста, породы, пола и даже размера семьи. В среднем коты издавали 4,3 мяуканья в первые 100 секунд приветствия мужчин, а для женщин этот показатель составлял всего 1,8.

Учёные предлагают убедительное объяснение этому. По их словам, мужчины обычно меньше разговаривают со своими кошками и менее внимательны по отношению к ним. Именно поэтому питомцы корректируют своё поведение.