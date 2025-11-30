Учёные обнаружили, что кошки были одомашнены гораздо позже, чем считалось

Одна из новых научных статей опубликована в журнале Science и посвящена древним диким и одомашненным кошкам Северной Африки, Европы и Ближнего Востока. Другая работа была опубликована в журнале Cell Genomics и связана с историей кошек в Древнем Китае. В совокупности полученные данные показывают, что одомашнивание кошек происходило более медленно и менее плавно, чем предполагалось.

В ходе одного из исследований специалисты обнаружили, что дикие кошки жили рядом с людьми на протяжении около 3500 лет и при этом они были ярким примером "неудавшегося одомашнивания". Вместо этого одомашненные кошки действительно хорошо жили в Китае только благодаря Шелковому пути и появились они там примерно 1400 лет назад. Кроме того, исследования полагают, что изменение климата привело к сельскохозяйственным и демографическим изменениям в регионе. Вероятно, это повлияло на доступность пищи для обитающих там азиатских диких кошек.