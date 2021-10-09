Учёные обнаружили, что люди никогда не заикаются, если думают, что разговаривают в одиночестве

Об этом сообщила команда Нью-Йоркского университета. По словам учёных, добровольцев с заиканием они попросили выполнить компьютерное задание и сказали, что люди, которые разговаривают сами с собой во время выполнения задания, справляются лучше. Они наблюдали за добровольцами во время разговора и спонтанной речи. Периоды т.н. частной речи были единственным временем, когда заикание практически отсутствовало.

Существо эксперимента заключалось в том, что учёные попросили 24 участников с заиканием выполнить сложное задание по компьютерному программированию и сказали им, что люди, которые разговаривают сами с собой во время выполнения задания, справляются лучше. Затем команда наблюдала за участниками, когда они думали, что их никто не слушает, а также во время разговорной или спонтанной речи, чтения вслух или при повторении своей речи для двух слушателей.

Это подтвердило гипотезу, что люди с заиканием обычно не «спотыкаются» в речи, если думают, что они одни. «Этот феномен — так называемый "эффект одинокого разговора" — достаточно известен в научной среде, но никогда не подтверждался конкретными данными, главным образом потому, что трудно создать условия, в которых люди считают, что они действительно одни, — рассказал автор методики исследования эксперт по речи Нью-Йоркского университета Эрик Джексон.