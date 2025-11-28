Учёные обнаружили, что микропластик опасен для кишечника сельскохозяйственных животных

Наличие микропластика снижало кумулятивное газообразование, то есть ключевой показатель общей активности ферментации. Это не зависело от типа пластика, размера частиц или дозы.

Учёные предполагают, что во время ферментации были разрушены корм и часть пластиковой массы. В результате потенциально уменьшился размер микропластика и повысился риск его проникновения в ткани.

При инкубации на основе ячменя изменилась активность микробов. Количество белков, связанных с реакцией на стресс, увеличилось, а число белков, участвующих в метаболизме углеводов и аминокислот, уменьшилось.

Полученные результаты демонстрируют, что микропластик нарушает нормальный микробный метаболизм и, скорее всего, разлагается на более мелкие фрагменты микробами рубца.