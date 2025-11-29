Учёные обнаружили, что на Марсе есть молнии

Учёные обнаружили, что на Марсе есть молнииОб этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature
В атмосфере Марса есть пыль и песок, и она подвержена пылевым вихрям и бурям. Некоторые пылевые бури даже простираются на тысячи километров, а это повышает вероятность электризации.
В ходе нового исследования команда учёных проанализировала 28 часов записей с микрофона, сделанных марсоходом NASA Perseverance за два марсианских года. Эксперты обнаружили электромагнитные сигнатуры и акустические сигналы, которые характерны для электрической активности.
Всего специалисты выявили 55 электрических событий. Все из них, кроме одного, произошли в периоды, когда интенсивность ветров на планете достигала 30% максимума за два года. Это указывает на то, что ветер играет решающую роль в образовании электрического заряда на Марсе.
Также, по словам исследователей, активность пылевых вихрей на планете крайне изменчива. Новые показания получены были в кратере Джезеро, однако в других регионах Марса число пылевых вихрей может быть в 20 раз больше.