Опубликовано 29 ноября 2025, 09:45
Учёные обнаружили, что на Марсе есть молнии

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature
Люди годами подозревали, что на Марсе есть молнии и электрическая активность. Новые данные это наконец подтвердили. По мнению специалистов, частицы в пыльной атмосфере Марса трутся друг о друга и накапливают электрический заряд, который разряжается в виде молний.
В атмосфере Марса есть пыль и песок, и она подвержена пылевым вихрям и бурям. Некоторые пылевые бури даже простираются на тысячи километров, а это повышает вероятность электризации.

В ходе нового исследования команда учёных проанализировала 28 часов записей с микрофона, сделанных марсоходом NASA Perseverance за два марсианских года. Эксперты обнаружили электромагнитные сигнатуры и акустические сигналы, которые характерны для электрической активности.

Всего специалисты выявили 55 электрических событий. Все из них, кроме одного, произошли в периоды, когда интенсивность ветров на планете достигала 30% максимума за два года. Это указывает на то, что ветер играет решающую роль в образовании электрического заряда на Марсе.

Также, по словам исследователей, активность пылевых вихрей на планете крайне изменчива. Новые показания получены были в кратере Джезеро, однако в других регионах Марса число пылевых вихрей может быть в 20 раз больше.