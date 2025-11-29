Учёные обнаружили, что на Марсе есть молнии

В атмосфере Марса есть пыль и песок, и она подвержена пылевым вихрям и бурям. Некоторые пылевые бури даже простираются на тысячи километров, а это повышает вероятность электризации.

В ходе нового исследования команда учёных проанализировала 28 часов записей с микрофона, сделанных марсоходом NASA Perseverance за два марсианских года. Эксперты обнаружили электромагнитные сигнатуры и акустические сигналы, которые характерны для электрической активности.