Учёные обнаружили, что способность человека понимать эмоции собак зависит от его настроения

Учёные обнаружили, что способность человека понимать эмоции собак зависит от его настроенияОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале PeerJ
По данным нового исследования, способность человека считывать эмоции собаки может сильно зависеть от его собственного настроения. То есть иногда мы неправильно понимаем, что испытывает наш четвероногий друг.
Учёные из Университета штата Аризона (США) провели несколько экспериментов. В первом участников разделили на группы и стали показывать им изображения или видеоролики. Сначала добровольцы смотрели на картинки, не связанные с животными (например, пейзажи и людей), которые должны были вызвать у них определённое настроение. Далее они просмотрели серию видео с тремя собаками, каждая из которых демонстрировала определённое эмоциональное состояние. К удивлению специалистов, настроение людей не влияло на то, как они интерпретирование состояние собак.
После этого учёные организовали второй эксперимент. В нём настроение участников формировалось при помощи только изображений собак, которые либо счастливыми, либо грустными, либо в нейтральном состоянии. Затем люди смотрели те же ролики с собаками, что и в первом эксперименте. На этот раз результаты изменились. Настроение людей действительно влияло на оценки, но не так, как ожидалось.
Участники, которые находились в хорошем настроении, оценили собак на видео как в целом более грустных. Те, кто был в плохом настроении, оценили собак в целом как более счастливых.