Учёные обнаружили, что способность человека понимать эмоции собак зависит от его настроения

По данным нового исследования, способность человека считывать эмоции собаки может сильно зависеть от его собственного настроения. То есть иногда мы неправильно понимаем, что испытывает наш четвероногий друг.

Учёные из Университета штата Аризона (США) провели несколько экспериментов. В первом участников разделили на группы и стали показывать им изображения или видеоролики. Сначала добровольцы смотрели на картинки, не связанные с животными (например, пейзажи и людей), которые должны были вызвать у них определённое настроение. Далее они просмотрели серию видео с тремя собаками, каждая из которых демонстрировала определённое эмоциональное состояние. К удивлению специалистов, настроение людей не влияло на то, как они интерпретирование состояние собак.