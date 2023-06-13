Учёные обнаружили древнейшие костяные флейты

Как отмечается, раскопки проходили в Северном Израиле на месте селения Айн-Маллаха, возраст духовых инструментов — 12 тысяч лет. Флейты имитируют звуки обыкновенной пустельги, евразийского ястреба-перепелятника и принадлежат культуре натуфийцев — ближневосточной цивилизации, населявшей эти территории между 13000 и 9700 годами до нашей эры. Известно, что охотники отбирали кости меньшего размера, чтобы получить высокий и пронзительный звук.

При этом флейты могли использовать не только для охоты, но и в целом для взаимодействия с птицами, музыки.

Журнал Phys.org отмечает, что найденные флейты — первые духовые инструменты, относящиеся к ближневосточной культуре. Ранее учёные обнаруживали аэрофоны только в Европе. Находка важна для выявления эволюции социальных и бытовых практик и обычаев конкретной культуры при переходе от кочевого к оседлому образу жизни и начала развития сельского хозяйства.