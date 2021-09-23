Учёные обнаружили эффективное средство от коронавируса

Началось всё с введения ламе Фифи участка S-белка SARS-CoV-2, пишет Nature Communications. Именно он ответственен за прикрепление и последующее проникновение белка в клетку. Затем они обнаружили у животного нанотела, которые были собраны в «цепи» для более эффективного связывания в SARS-CoV-2.

После этого эти самые тримеры учёные ввели предварительно зараженным коронавирусом сирийским хомякам. По итогу «препарат» на основе крови лам заметно облегчил протекание COVID-19.

Прямо сейчас учёные пытаются привлечь финансирование, чтобы провести клинические испытания своей разработки на основе нанотел на людях.