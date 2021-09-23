Учёные обнаружили эффективное средство от коронавируса

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Учёные обнаружили эффективное средство от коронавирусаСейчас они ищут средства для проверки его на людях
В сети появились результаты свежего исследования учёных из Великобритании. В рамках него они выяснили, что нанотела лам способны эффективно обезвреживать коронавирус и являются потенциально перспективным средством против инфекции.
Началось всё с введения ламе Фифи участка S-белка SARS-CoV-2, пишет Nature Communications. Именно он ответственен за прикрепление и последующее проникновение белка в клетку. Затем они обнаружили у животного нанотела, которые были собраны в «цепи» для более эффективного связывания в SARS-CoV-2.
После этого эти самые тримеры учёные ввели предварительно зараженным коронавирусом сирийским хомякам. По итогу «препарат» на основе крови лам заметно облегчил протекание COVID-19.
Прямо сейчас учёные пытаются привлечь финансирование, чтобы провести клинические испытания своей разработки на основе нанотел на людях.