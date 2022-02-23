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Учёные обнаружили ещё три варианта штамма коронавируса "Дельтакрон"Кроме Англии их нашли ещё в Европе и Австралии
Учёные обнаружили три новых варианта, рекомбинации штаммов «Омикрон» и «Дельта». Из такого синтеза сформировался новый штамм, ранее о нём стало известно из отчёта Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, сейчас варианты были обнаружены в Европе и Австралии.
По словам учёных, этот штамм называется "Дельтакрон". Условия для его появления — одновременное размножение вируса в клетках одного и того же человека. Как правило, такого не происходит, потому что при размножении одного вируса организм запускает иммунную защиту, поэтому второй вирус просто не сможет ничего сделать.
Но после появления омикрон-штамма начала складываться другая ситуация. Активированный иммунитет против "Дельты" не всегда эффективен против другого штамма.
Как отмечается, в новых вариантах штамма "Дельтакрон", найденных в Англии и Австралии, "голова" — от Дельты, «хвост» — от Омикрона; а в варианте, найденном в Европе, — середина от "Омикрона", а "хвост" снова от "Дельты". И всё это крайне редкие сценарии.
Источник: Известия