Учёные обнаружили ещё три варианта штамма коронавируса "Дельтакрон"

По словам учёных, этот штамм называется "Дельтакрон". Условия для его появления — одновременное размножение вируса в клетках одного и того же человека. Как правило, такого не происходит, потому что при размножении одного вируса организм запускает иммунную защиту, поэтому второй вирус просто не сможет ничего сделать.

Но после появления омикрон-штамма начала складываться другая ситуация. Активированный иммунитет против "Дельты" не всегда эффективен против другого штамма.

Как отмечается, в новых вариантах штамма "Дельтакрон", найденных в Англии и Австралии, "голова" — от Дельты, «хвост» — от Омикрона; а в варианте, найденном в Европе, — середина от "Омикрона", а "хвост" снова от "Дельты". И всё это крайне редкие сценарии.