Учёные обнаружили ген, из-за которого коронавирус может протекать в тяжёлой форме

Наука и технологии
Сегодня в 20:33
1 мин.
Учёные обнаружили ген, из-за которого коронавирус может протекать в тяжёлой формеВ дальнейшем будут созданы генетические тесты
Польские учёные обнаружили ген, предопределяющий тяжёлое протекание коронавируса.
Считается, что на протекание коронавируса в тяжёлой форме влияют возраст, ожирение и ряд вторичных факторов. Всё это считалось исчерпывающими причинами. Но после выявления гена, учёные пришли к выводу, что именно генетическая предрасположенность в большей степени определяет опасность тяжёлой формы заболевания.
На этом основании польские учёные хотят создать генетический тест для своевременного выявления людей, предрасположенных к тяжёлой форме ковида.
Источник: Известия