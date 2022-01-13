Учёные обнаружили ген, из-за которого коронавирус может протекать в тяжёлой форме

Считается, что на протекание коронавируса в тяжёлой форме влияют возраст, ожирение и ряд вторичных факторов. Всё это считалось исчерпывающими причинами. Но после выявления гена, учёные пришли к выводу, что именно генетическая предрасположенность в большей степени определяет опасность тяжёлой формы заболевания.

На этом основании польские учёные хотят создать генетический тест для своевременного выявления людей, предрасположенных к тяжёлой форме ковида.