Учёные обнаружили «гены-зомби» в мозге умерших людей

Что интересно, они продолжают расти и могут достигать «гигантских размеров», сообщает Daily Mail. Учёные дали назвали их «глиальными клетками». По словам специалистов, пик изменений, причиной которых становились такие клетки, приходится примерно на 12-й час после смерти человека.