Наука и технологии
Сегодня в 15:32
Учёные обнаружили «гены-зомби» в мозге умерших людей
И даже установили пик их роста
В сети появились результаты свежего исследования учёных из Университета Иллинойса в Чикаго (UIC). Как оказалось, специалисты обнаружили в мозге умерших людей «гены-зомби», возникающие в течение нескольких часов после их смерти.
Что интересно, они продолжают расти и могут достигать «гигантских размеров», сообщает Daily Mail. Учёные дали назвали их «глиальными клетками». По словам специалистов, пик изменений, причиной которых становились такие клетки, приходится примерно на 12-й час после смерти человека.
Исследователи должны учитывать эти генетические и клеточные изменения и максимально сократить посмертный интервал, чтобы уменьшить масштаб этих изменений.
Напомним, что ещё в 2020 году другая группа учёных нашла необычные гены в группе гигантских вирусов. Они были сравнимы по своим размерам с бактериями.