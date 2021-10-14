Учёные обнаружили главные причины мигрени

Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Human Genetics. Как пишет источник, учёные нашли три метаболита — продукта обмена веществ, — при изменении уровня которых у человека возникает мигрень. В ходе исследований специалисты изучили 316 уникальных метаболитов в их связи с развитием мигрени. Среди них, по большей части у липидов и органических кислот, обнаружился потенциал к развитию мигрени, а у трёх — прямая причинно-следственная связь.

Одним их этих веществ оказалась докозагексаеновая кислота, входящая в класс жирных кислот Omega-3, при сниженном уровне которой возникает риск развития мигрени. Напротив, высокий уровень лизофосфатидилэтаноламина 20:4 — вещества, которое блокирует производство противовоспалительной молекулы анандамида, также оказался причиной мигрени. К этому числу относится и ранее неизученный метаболит X–11315, наличие которого также влияет на риск развития мигрени.