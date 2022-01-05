Учёные обнаружили, какие паразиты преследовали людей 2700 лет назад

Раскопки велись в старом городе, в ухоженном саду на месте богатого дома, на котором обнаружили множество дорогих вещей, что говорило о высоком социальном положении хозяина домовладения. Одной из целей исследования было оценить состояние санитарии того времени в домах вельмож.

Учёные нашли известняковый унитаз, но его расположение и устройство свидетельствует о том, что он нужен был не для гигиены, а для подчёркивания статуса. Учитывая записи о различных кишечных инфекциях и эпидемиях того времени, которые, в частности, вызывались глистами, специалисты предполагают, что и древний Иерусалим подвергся кишечной эпидемии из-за этих паразитов.

Под известняковым унитазом анализ выявил древний осадок, содержащий яйца четырёх различных видов кишечных червей.

Яйца круглых червей и глистов были самыми многочисленными в этом месте. Оба этих кишечных паразита могут заразить человека, что в наиболее тяжёлых случаях приводит к хроническому недоеданию и нарушению роста.

Они передаются через грязные руки. Попадая в кишечник, паразиты способны производить тысячи яиц в день в организмах своих хозяев. Без лекарств искоренить эти инфекции очень сложно, особенно при отсутствии адекватной сантехнической системы или средств для мытья рук.

Таким образом, присутствие круглых и хлыстовых червей в экскрементах элиты Иерусалима говорит о том, что человеческие фекалии обрабатывались в антисанитарных условиях, возможно, сбрасывались на посевы и даже попадали в источники воды.

В окаменевших выгребных ямах древнего Иерусалима также были обнаружены ленточные черви, а поскольку эти паразиты имеют промежуточную стадию в говядине и свинине, они могли попасть в организм человека через неправильно приготовленное мясо.

Также были найдены яйца остриц — это самая ранняя запись об этих паразитах в древнем Иерусалиме. Острицы распространяются через загрязнение рук фекалиями, но могут передаваться и по воздуху.

Сейчас все виды глистов легко лечатся, но без необходимых лекарств, которых не было в древности, подобные кишечные инфекции могут легко превратиться в эпидемии. Учёные предполагают, что именно это и произошло в древнем Иерусалиме 2700 лет назад.