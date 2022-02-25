Учёные обнаружили механизм развития диабета второго типа

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Учёные обнаружили механизм развития диабета второго типаНайдя два соединения
Учёные из Лидского университета в Великобритании сообщили, что смогли проследить, как работает механизм развития диабета второго типа.
По информации, учёные смогли проследить, как молекула hIAPP — островковый амилоидный полипептид, помогающий здоровому организму регулировать уровень инсулина, — трансформируется в амилоид.
Исследователи обнаружили два соединения, которые назвали модуляторами молекул: одно из соединений замедляет, а другое ускоряет процесс перехода hIAPP в амилоид.
Учёные надеются, что их открытие поможет создавать новые препараты, позволяющие контролировать и даже останавливать развитие диабета второго типа.
Источник: Lenta.ru