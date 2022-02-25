Учёные обнаружили механизм развития диабета второго типа

По информации, учёные смогли проследить, как молекула hIAPP — островковый амилоидный полипептид, помогающий здоровому организму регулировать уровень инсулина, — трансформируется в амилоид.

Исследователи обнаружили два соединения, которые назвали модуляторами молекул: одно из соединений замедляет, а другое ускоряет процесс перехода hIAPP в амилоид.

Учёные надеются, что их открытие поможет создавать новые препараты, позволяющие контролировать и даже останавливать развитие диабета второго типа.