Учёные обнаружили микропластик даже в мозгу человека

Как оказалось, микропластик проникает в мозг через обонятельные луковицы и, судя по результатам вскрытия, может проникать через гематоэнцефалический барьер и имеет потенциальную нейротоксичность. Микропластик, преимущественно полипропилен (в 48,3% случаев), был обнаружен в обонятельных луковицах мозга 8 из 15 человек.

Как отмечают исследователи в журнале JAMA Network Open, 16 синтетических полимеров были обнаружены в мозгу 12 мужчин и трёх женщин, умерших в возрасте 33–100 лет. При этом три четверти обнаруженного микропластика составляли частицы размером 5,5-26,4 микрометра, последняя четверть — волокна размером 21,4 микрометра.