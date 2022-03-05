Учёные обнаружили молекулу, убивающую рак поджелудочной железы

Исследование было связано с использованием свободного клеточного железа, ферроптозом, который в настоящее время является важным направлением медицинских исследований в мире.

Ферроптоз звестен у раковых клеток млекопитающих, в том числе человека. В результате этого процесса происходит деградация запасающего железо белка FTH1 и белка, мутировавшего в PDAC, что приводит к гибели клеток, вызванной свободным клеточным железом.

Как отмечается, это важное открытие, потому что рак поджелудочной железы является крайне агрессивным и плохо поддаётся химиотерапии.

«Мы показали, что в доклинической модели MMRi62 способен спровоцировать ферроптоз в раковых клетках поджелудочной железы, несущих мутации KRAS или TP53. Это, в свою очередь, останавливает рост опухоли и предотвращает появление метастаз в других органах», — рассказал доцент кафедры фармакологии и терапии Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк Синьцзян Ван.

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