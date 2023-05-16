Учёные обнаружили на дне Мирового океана опасность для подводных лодок

В процессе разведки морских глубин на сегодняшний день обнаружены 19 тысяч подводных вулканов, которые важны не только как источники полезных ископаемых, но и являются смертельной опасностью для подводных лодок. Известно как минимум о двух случаях столкновения субмарин с такими вулканами — сказывается «слепота» подводных лодок из-за неточности карт океанского дна или вовсе их неимения.

Как отмечается, созданные ранее карты дна Мирового океана были неточными, так как при их составлении применялся метод гидролокации.