Учёные обнаружили на Кубе необычайно большого тарантула

Похоже, открытый вид тарантулов ограничен зоной обитания, так как представителей вида не видели нигде больше, кроме небольшого участка парка Виньялес. Открытому виду дали название Trichopelma grande.

Как отметили учёные в исследовании, представители открытого вида не только крупнейшие в роде Trichopelma, наземных тарантулов, роющих норы, но и обладают самой густой шерстью по сравнению с родственными видами. Учёные получили и секвенировали ДНК этих паукообразных, но и обнаружили некоторые внешние особенности.

Особенностью этих тарантулов являются частые каштаново-коричневые волоски по краям туловища, а центр остаётся гладким и безволосым с тёмно-коричневой поверхностью. Также у этих паукообразных размер головы заметно превосходит размеры у других известных видов в пределах рода Trichopelma. За счёт этого открытые тарантулы имеют выразительный вид.

Отмечается, что на лапах взрослых самцов нового вида присутствуют характерные шерстяные кисточки. Это характерно для древесных пауков, но впервые встречается у наземных.