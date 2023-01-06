Наука и технологии
19:15, 06 января 2023
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Учёные обнаружили неизученный ещё вид удавов в Эквадоре

Это карликовый удав, относящийся к роду земляных

Министерство окружающей среды Эквадора сообщило, что местные учёные нашли новый вид рода земляных удавов (Tropidophis). Неизученную змею назвали Tropidophis cacuangoae. Также таких змей называют карликовыми удавами.

Учёные обнаружили неизученный ещё вид удавов в Эквадоре

Фото: Pensoft.net

Вторая часть названия посвящена активистке Долорес Какуанго, которая защищала права коренных народов Эквадора в 30-60-х годах XX века. Особенностью обнаруженной змеи учёные назвали «рудиментарный таз», характерный для примитивных змей. По мнению ряда специалистов, подобный рудимент подтверждает происхождение змей от ящериц, потерявших лапы в процессе эволюции.

Пресмыкающиеся были обнаружены в национальном заповеднике Колонсо Чалупа и частном парке Сумак Каусай. Учёные говорят, что теперь им известно о шести видах карликовых удавов рода Tropidophis, эндемичных для Южной Америки.

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