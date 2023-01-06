Учёные обнаружили неизученный ещё вид удавов в Эквадоре

Учёные обнаружили неизученный ещё вид удавов в ЭквадореЭто карликовый удав, относящийся к роду земляных
Министерство окружающей среды Эквадора сообщило, что местные учёные нашли новый вид рода земляных удавов (Tropidophis). Неизученную змею назвали Tropidophis cacuangoae. Также таких змей называют карликовыми удавами.
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Вторая часть названия посвящена активистке Долорес Какуанго, которая защищала права коренных народов Эквадора в 30-60-х годах XX века. Особенностью обнаруженной змеи учёные назвали «рудиментарный таз», характерный для примитивных змей. По мнению ряда специалистов, подобный рудимент подтверждает происхождение змей от ящериц, потерявших лапы в процессе эволюции.
Пресмыкающиеся были обнаружены в национальном заповеднике Колонсо Чалупа и частном парке Сумак Каусай. Учёные говорят, что теперь им известно о шести видах карликовых удавов рода Tropidophis, эндемичных для Южной Америки.