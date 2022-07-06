Учёные обнаружили неизвестные ранее частицы благодаря коллайдеру

Речь идёт об экзотическом пентакварке и паре взаимосвязанных тетракварков, которая включает в себя новый тип тетракварка. Таким образом, список адронов, найденных на Большом адронном коллайдере, был вновь пополнен.

Сообщается, что новый пентакварк был обнаружен в рамках анализа событий распада отрицательно заряженных B-мезонов. Он состоит из очарованных кварка и антикварка, а вместе с ними из верхнего, нижнего и странного кварка. Всё это делает его первым в истории пентакварком, содержащим странный кварк.

По оценке специалистов, уровень статистической значимости открытия составил 15 (сигм). Для сравнения, в целом в физике частиц об открытии частицы говорят уже при уровне значимости выше пяти сигм.

В свою очередь новый двухзарядный тетракварк с открытым очарованием наблюдался вместе со своим нейтральным аналогом при совместном анализе распадов положительно заряженных и нейтральных B-мезонов. Их уровень сигм составил 6,5 для первого и 8 сигм для второго.