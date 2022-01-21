Учёные обнаружили неизвестный ранее механизм, защищающий организм от старости

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Учёные обнаружили неизвестный ранее механизм, защищающий организм от старостиВ нём участвует важный для организма белок
Учёные из Кейсовского университета Западного резервного района в США обнаружили, что белок 53BP1 является составляющей некоего механизма, защищающего ДНК от старения.
В ходе исследований выяснилось, что 53BP1 участвует в восстановлении двуцепочечных разрывов ДНК, которые разрушают клетку из-за перестройки генома. В восстановлении разрывов 53BP1 участвует, препятствуя потери гетерохроматина — вещества, поддерживающего структуру ДНК и регулирующего активность генов. Это и защищает ДНК от старения.
Оказалось, что некоторые мутантные формы белка 53BP1 в случае блокирования его функций продолжают регулировать упаковку гетерохроматина и защищают клетки от старения.
Источник: Известия