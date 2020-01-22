Учёные обнаружили неврологические расстройства у профессиональных компьютерных игроков

Так, было установлено, что киберспортсмены уделяют сну недостаточное количество времени, то есть менее семи-девяти часов в день, что, в свою очередь, необходимо для наилучшей поддержки сбалансированного психического здоровья и продуктивной работы. Таким образом, киберспорт может провоцировать такое неврологическое расстройство, как бессонница.

”Из данных, которые мы собрали, отслеживается тенденция того, что профессиональные геймеры спят меньше семи часов в сутки, что приводит к сонливости в течении дня, а также позднему подъему, а это, в свою очередь влияет на психическое здоровье и настроение “, - рассказал профессор Майкл Градисар.