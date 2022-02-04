Учёные обнаружили новую и более опасную мутацию ВИЧ

Мутацию открыли в рамках анализа образцов крови ВИЧ-инфицированных европейцев из Уганды. Так, у 17 из них выявили неизвестный ранее VB-вариант. При этом 15 из них оказались жителями Нидерландов.

Это сподвигло специалистов дополнительно изучить пробы, взятые у 6,7 тыс ВИЧ-положительных нидерландцев. Тогда новая мутация была выявлена ещё у 92 носителей.

Сообщается, что вирусная нагрузка у заражённых VB-вариантом ВИЧ в несколько раз выше, чем у болеющих «обычным» вариантом. Более того — у них выше риск развития СПИДа и передачи инфекции.

Стоит, правда, отметить, что после проведения антиретровирусной терапии, иммунная система таких больных приходила в норму.