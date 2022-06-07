Учёные обнаружили новую причину возникновения Альцгеймера

Учёные провели исследование, в рамках которого изучали мозг лабораторных мышей, у которых была выявлена предрасположенность к нейродегенеративным заболеваниям. При этом они также уделили внимание и пробам человеческого мозга.

Специалисты заметили, что в самых разрушенных нейронах вакуоли формировались в соединения вокруг ядра клетки. При этом в ряде повреждённых нейронов появлялись амилоидные бляшки.

Нейробиологи пришли к выводу, что неисправное функционирование системы вывода остаточных фрагментов клеток и является причиной болезни Альцгеймера.

Сообщается, что эксперты намерены продолжить исследование, в рамках которого будут в том числе проводиться дополнительные опыты.