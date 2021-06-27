Учёные обнаружили новые механизмы экономии воды верблюдами

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Учёные обнаружили новые механизмы экономии воды верблюдамиОказалось, что всё происходит на генно-клеточном уровне
Учёные из Великобритании и ОАЭ решили ещё пристальнее изучить механизм экономии воды верблюдами. В результате они нашли новые подробности о том, как это происходит аж на клеточном уровне.
В качестве «подопытных» были взяты арабские верблюды — camelus bactrianus. Оказалось, что почки животных проводят фильтрацию плазмы крови. Именно они играют активную роль в вопросе поддержания необходимого состава крови — это позволяет сохранять нужное содержание воды и растворенных в ней веществ, сообщает Communications Biology.
Научная работа показала, что при работе в режиме экономии меняется экспрессия генов, участвующих в метаболизме холестерина. Именно эти небольшие жирные молекулы и играют ключевую роль в жизни клеток. Они позволяют поддерживать проницаемость мембран.