Учёные обнаружили новые механизмы экономии воды верблюдами

В качестве «подопытных» были взяты арабские верблюды — camelus bactrianus. Оказалось, что почки животных проводят фильтрацию плазмы крови. Именно они играют активную роль в вопросе поддержания необходимого состава крови — это позволяет сохранять нужное содержание воды и растворенных в ней веществ, сообщает Communications Biology.

Научная работа показала, что при работе в режиме экономии меняется экспрессия генов, участвующих в метаболизме холестерина. Именно эти небольшие жирные молекулы и играют ключевую роль в жизни клеток. Они позволяют поддерживать проницаемость мембран.