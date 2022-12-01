Учёные обнаружили новый вид тропического циклона в Индийском океане

Специалисты определили, что циклоны SETIO (South-East Tropical Indian Ocean, или Юго-восточный тропический Индийский океан), которые являются «стандартными» для этих районов, в какие-то периоды по неизвестным причинам не формируются.

Специалисты заметили это при изучении диполя Индийского океана — взаимодействия атмосферы и океана в тропических водах. На основании спутниковых снимков силы и направления порывов западного экваториального ветра и северо-западных ветров вдоль западного побережья Суматры исследователи проследили, что в какой-то момент вместо обычных тропических циклонов возникает новый.

В такие периоды ветры приносят холодные воды на большие территории океана, из-за чего нарушаются и воздушные потоки, и характер осадков.

Учёные отметили в отчёте исследования, что при изучении циклонов SETIO, важно точно установить причинно-следственные связи их отсутствия и возникновения новых видов. Подобные исследования позволяют лучше понять природу диполя Индийского океана и просчитывать более точные прогнозы погоды.