Учёные обнаружили новый вид тропического циклона в Индийском океане

Учёные обнаружили новый вид тропического циклона в Индийском океанеВлияющего на климат
Учёные из Университета Флиндерса в Южной Австралии обнаружили ранее неизвестный вид тропического циклона.
Фото: Hi-us.org
Специалисты определили, что циклоны SETIO (South-East Tropical Indian Ocean, или Юго-восточный тропический Индийский океан), которые являются «стандартными» для этих районов, в какие-то периоды по неизвестным причинам не формируются.
Специалисты заметили это при изучении диполя Индийского океана — взаимодействия атмосферы и океана в тропических водах. На основании спутниковых снимков силы и направления порывов западного экваториального ветра и северо-западных ветров вдоль западного побережья Суматры исследователи проследили, что в какой-то момент вместо обычных тропических циклонов возникает новый.
В такие периоды ветры приносят холодные воды на большие территории океана, из-за чего нарушаются и воздушные потоки, и характер осадков.
Учёные отметили в отчёте исследования, что при изучении циклонов SETIO, важно точно установить причинно-следственные связи их отсутствия и возникновения новых видов. Подобные исследования позволяют лучше понять природу диполя Индийского океана и просчитывать более точные прогнозы погоды.