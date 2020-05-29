Учёные обнаружили особенную приспособленность коронавируса к организму человека

Для того, чтобы обнаружить данную особенность, ученые исследовали устойчивость живых организмов к инфекции. В результате выяснилось, что легче всего коронавирус приспосабливается именно к организму человека. По словам ученых, SARS-CoV-2 оказывается в организме путем проникновения через рецептор ACE2, присоединяясь к клеткам посредством белков. Так, наиболее устойчивая связь у вируса была замечена именно с человеком.

”Это новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно”, — поделился профессор Университета Флиндерса Николай Петровски.