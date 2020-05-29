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Учёные обнаружили особенную приспособленность коронавируса к организму человека
Именно это отличает SARS-CoV-2 от других вирусов
Ученые из Университета Флиндерса обнаружили особенную приспособленность коронавируса к организму человека. Данная особенность SARS-CoV-2, по словам экспертов, отличает его от других вирусов.
Для того, чтобы обнаружить данную особенность, ученые исследовали устойчивость живых организмов к инфекции. В результате выяснилось, что легче всего коронавирус приспосабливается именно к организму человека. По словам ученых, SARS-CoV-2 оказывается в организме путем проникновения через рецептор ACE2, присоединяясь к клеткам посредством белков. Так, наиболее устойчивая связь у вируса была замечена именно с человеком.
”Это новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно”, — поделился профессор Университета Флиндерса Николай Петровски.