Учёные обнаружили «память» у полезных бактерий

Это открытие позволяет бактериям эффективно вновь колонизировать, что дает им преимущество над бактериями, которые никогда не имели стабильного взаимодействия с растением. Гены, которые передаются на протяжении нескольких поколений, связаны с устойчивостью к стрессу, что подчеркивает важность защиты, развиваемой бактериями во время колонизации растений.

Ученые предполагают, что аналогичные механизмы могут действовать и в человеческом кишечнике, обеспечивая долгосрочную защиту от болезней. Эти результаты опубликованы в журнале Microbiological Research.