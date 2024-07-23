Учёные обнаружили «память» у полезных бактерий

Опубликовано 23 июля 2024, 03:45
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Учёные обнаружили «память» у полезных бактерийОни могут передавать гены из поколения в поколение
Исследование, проведенное Университетом Рейхмана, показало, что полезные бактерии, такие как Bacillus subtilis, имеют «память». Эти бактерии могут передавать гены, связанные с колонизацией и симбиозом с хозяином, из поколения в поколение, даже после отделения от него.
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Это открытие позволяет бактериям эффективно вновь колонизировать, что дает им преимущество над бактериями, которые никогда не имели стабильного взаимодействия с растением. Гены, которые передаются на протяжении нескольких поколений, связаны с устойчивостью к стрессу, что подчеркивает важность защиты, развиваемой бактериями во время колонизации растений.
Ученые предполагают, что аналогичные механизмы могут действовать и в человеческом кишечнике, обеспечивая долгосрочную защиту от болезней. Эти результаты опубликованы в журнале Microbiological Research.