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Учёные обнаружили редкий клад древних викингов
Находка еще более удивительна место ее нахождения
Группа ученых заявила о достаточно интересной находке в Швеции. На старинной ферме, недалеко от Стокгольма, им удалось обнаружить редкий клад древних викингов, “превосходящий все ожидания”.
Специалисты, в рамках раскопок, нашли в одном из домов глиняную урну, что само по себе не является чем-то необычным для археологии. Но дальнейший анализ ее содержимого продемонстрировал, что в ней находятся не просто артефакты своего времени, а крайне редкий клад, состоящий из серебряных браслетов, ожерелий и монет викингов из разных стран. По словам ученых, найти подобное в обыкновенном жилом доме - это что-то необычное и явно увеличивает редкость находки.
Среди монет, которые были обнаружены в урне, ученые распознали пять арабских дирхам, а также одну европейскую серебряную монету из французского города Руан. Последняя выделяется еще и тем, что датируется X веком.