Учёные обнаружили редкий клад древних викингов

Специалисты, в рамках раскопок, нашли в одном из домов глиняную урну, что само по себе не является чем-то необычным для археологии. Но дальнейший анализ ее содержимого продемонстрировал, что в ней находятся не просто артефакты своего времени, а крайне редкий клад, состоящий из серебряных браслетов, ожерелий и монет викингов из разных стран. По словам ученых, найти подобное в обыкновенном жилом доме - это что-то необычное и явно увеличивает редкость находки.