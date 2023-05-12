Учёные обнаружили самый мощный космический взрыв за всё время

Свет от этого события настолько ярок, что переплюнул все известные сверхновые звезды в 10 раз. И знаете, что самое забавное? Взрыв продолжается в течение уже нескольких лет, начиная с момента обнаружения в 2020 году.

«Взрывное зрелище», как предполагают учёные, вызвано поглощением гигантского облака газа сверхмассивной чёрной дырой, которая расположена примерно в 8 млрд световых лет от Земли.

За выявление взрыва ответственны астрономы, под руководством Филипа Вайзмана, научного сотрудника Университета Саутгемптона. Они описывают явление как «экстремальное расширение известных сценариев аккреции чёрной дыры».

Событие получило название AT2021lwx. Что интересно, хоть оно и было впервые обнаружено три года назад, ещё какое-то время оно оставалось незамеченным, пока Вайзман и его коллеги не вычислили, насколько оно далеко от Земли.