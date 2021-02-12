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Учёные обнаружили следы четырёх похожих на Землю погибших планет
А также установили примерные сроки, когда могла произойти катастрофа
В сети появилась информация о свежем открытии астрономов из Уорикского университета. Им удалось обнаружить следы четырёх похожих на Землю планет, которые были уничтожены миллиарды лет назад.
Для того, чтобы сделать своё открытие, специалисты проанализировали спектроскопические данные телескопа Gaia, пишет Nature Astronomy. С их помощью они обнаружили три необычных сигнала у одной из звёзд, которые соответствовали химическому составу коры скалистых планет. Это тот тип планет, который очень сильно напоминает нашу Землю и Марс.
Правда, учёные уточняют, что им удалось обнаружить не так много материала. В связи с этим они выдвинули предположение, что они нашли лишь отдельные фрагменты небесных тел. По предварительным подсчётам, погибли эти планеты около 10 млрд лет назад.