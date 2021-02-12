Учёные обнаружили следы четырёх похожих на Землю погибших планет

Для того, чтобы сделать своё открытие, специалисты проанализировали спектроскопические данные телескопа Gaia, пишет Nature Astronomy. С их помощью они обнаружили три необычных сигнала у одной из звёзд, которые соответствовали химическому составу коры скалистых планет. Это тот тип планет, который очень сильно напоминает нашу Землю и Марс.

Правда, учёные уточняют, что им удалось обнаружить не так много материала. В связи с этим они выдвинули предположение, что они нашли лишь отдельные фрагменты небесных тел. По предварительным подсчётам, погибли эти планеты около 10 млрд лет назад.