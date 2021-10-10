Учёные обнаружили следы COVID-19 ещё в 2012 году

Изначально считалось, что впервые вирус оставил след в конце 2019 года. Но, судя по всему, на самом деле это произошло значительно раньше — ещё в 2012 году.

Как пишет газета Telegraph, Sars-Cov-2 мог эволюционировать в теле инфицированного 9 лет назад шахтёра. При этом именно образцы этого вируса и находились в лаборатории в Ухане.