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Учёные обнаружили следы COVID-19 ещё в 2012 годуВнезапно
Долгое время учёные пытались выяснить, когда именно появился коронавирус Sars-Cov-2. Именно эта инфекция вызывает болезнь, известную нам как COVID-19.
Изначально считалось, что впервые вирус оставил след в конце 2019 года. Но, судя по всему, на самом деле это произошло значительно раньше — ещё в 2012 году.
Как пишет газета Telegraph, Sars-Cov-2 мог эволюционировать в теле инфицированного 9 лет назад шахтёра. При этом именно образцы этого вируса и находились в лаборатории в Ухане.
Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри лёгких шахтёров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтёров, инфицированных в ходе вспышки.
Джонатан Латэм
Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project
Отметим, что о возобновлении изучения природы происхождения специалистами ВОЗ стало известно ещё в сентябре.