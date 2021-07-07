Учёные обнаружили сразу четыре «планеты-бродяги» размером с Землю

Наука и технологии
Сегодня в 09:01
Учёные обнаружили сразу четыре «планеты-бродяги» размером с ЗемлюСделано это был на основе не самых свежих данных
В сети появилась информация о свежем открытии астроном. Они сумели найти новые доказательства существования планет-бродяг и даже обнаружили четыре из них, размер которых схож с размерами Земли.
Бродячими планетами принято называть небесные тела, которые свободно летят в космическом пространстве. Таким образом, в отличие от Марса, Венеры или нашей планеты, эти их «собратья» не вращаются вокруг родительских звезд.
Что интересно, свежее открытие было сделано на основе анализа данных, собранных ещё пять лет назад — в 2016 году, пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Учёные обнаружили 27 кратковременных сигналов микролинзирования — это тот момент, когда некий невидимый объект искажает свет фоновых звезд и галактик, одновременно усиливая их яркость.
При этом короткие сигналы не сопровождались более длительными. Это эксперты интерпретировали как отсутствие родительской звезды поблизости.