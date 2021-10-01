Учёные обнаружили «суперглаз» у древних жителей Земли

Так, например, международная группа учёных объявила о своём свежем открытии. Им удалось обнаружить у трилобитов подотряда Phacopina девонского периода уникальную в животном мире глазную систему.

Как оказалось, эти вымершие существа, обитавшие на нашей планете около 390 млн лет назад, обладали гиперфасеточными глазами, состоящими из 200 линз. Каждая из них них разделялась на шесть фасеток и всё это формировало «суперглаз», сообщается в журнале Scientific Reports.

По мнению специалистов, подобная особенность была эволюционной адаптацией к жизни в условиях низкой освещенности. С помощью такой необычной конструкции, древние жители Земли могли видеть в кромешной темноте, так как их «суперглаз» был намного более чувствителен к свету, чем обычный глаз.