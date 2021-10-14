Учёные обнаружили связь между бессонницей и психическими заболеваниями

Оказалось, что связь самая что ни на есть прямая — подобные болезни приводят к нарушению сна у человека, пишет PLoS Medicine. При этом бесонница может выступать как фактором, так и симптомом развития психических заболеваний.

Для того, чтобы прийти к такому выводу, специалисты проанализировали данные более 89 тыс человек, ежедневно носивших акселерометр в течение нескольких лет. С его помощью учёные собирали информацию о качестве, количестве и других параметрах сна.

Стоит отметить, что наибольшую связь обнаружили между качеством сна и тяжёлыми депрессивными отклонениями. При этом, по словам учёных, бессонница характерна для всех известных расстройств.