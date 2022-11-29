Учёные обнаружили связь между долгожительством и высоким уровнем витамина D в организме

Были изучены 307,6 тысяч записей из биобанка Великобритании за 14 лет. Выяснилось, что низкий уровень витамина D в организме — менее 25 нмоль/л — является причиной преждевременной смерти множества людей. В среднем у участников исследования концентрация в крови витамина D составляла 45,2 нмоль/л.

Отмечается, что связь низкого уровня витамина D и преждевременной смерти была известна, но не было конкретных данных о причинах. В итоге текущего исследования выяснилось, что причина преждевременной смерти на фоне дефицита витамина D — респираторные заболевания.

«Наше исследование представляет убедительные доказательства связи между низким уровнем витамина D и смертностью, и это первое исследование, которое учитывало респираторные заболевания в качестве причины смерти», — заявил доктор Джош Сазерленд, главный автор исследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.