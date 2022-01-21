Учёные обнаружили связь между ожирением у женщин и курением их предков-мужчин

К такому выводы учёные пришли, изучив данные о состоянии здоровья 14 тысяч человек. Специалисты проследили предрасположенность к превышению жировой массы тела, в среднем на 5 кг, у женщин, чьи предки мужского пола начали курить в детстве. Причём проблемы с лишним весом наблюдались у девушек и молодых женщин — 17 и 24 лет.

Учёные говорят именно о такой закономерности, связывающей женщин с их предками-мужчинами. Эта же группа учёных ранее доказала, что курение отцов связано с ожирением у их сыновей, но не затрагивает дочерей.

Результаты исследования говорят о том, что лишний вес и ожирение могут быть связаны не только с образом жизни конкретного человека, но и с образом жизни его предков, в частности, с курением. «Если выводы подтвердятся с использованием дополнительных данных, это будет одно из первых доказательств воздействия внешних факторов на последующие четыре поколения», — подчеркнули исследователи.